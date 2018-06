Chłodna i pochmurna niedziela. Ocieplenie dopiero po weekendzie

W niedzielę na niebie zachmurzenie będzie zmienne. Może spaść przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północy niewykluczone są burze. Podczas nich wiatr będzie wiał z prędkością do 70 kilometrów na godzinę, może też spaść do 10 l/mkw. deszczu. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1002 hektopaskali.

W całym kraju w poniedziałek na niebie zobaczymy zachmurzenie. Tylko na zachodzie nie powinno padać. Poza tym wystąpi przelotny deszcz, a w Małopolsce i na Podkarpaciu burze z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

We wtorek tylko na zachodzie i w centrum aura będzie pogodna. Poza tym przelotnie popada. Niewykluczone są też burze z opadami deszczu do 20 l/mkw., a także porywami wiatru do 80 km/h. Termometry wskażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr.