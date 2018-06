Uwaga na burze i grad! IMGW wydał ostrzeżenia dla 11 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Województwo mazowieckie

Miejscami występują burze z opadami deszczu o natężeniu do 15 mm/h. Lokalnie grad. Na stacjach nie zanotowano silniejszych porywów wiatru, jednak nie wykluczone, że miejscami porywy dochodzą do 70 km/h.

Województwo kujawsko-pomorskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Województwo wielkopolskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Województwo łódzkie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Województwo dolnośląskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Województwo opolskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Województwo śląskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad.

Województwo małopolskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad.

Województwo podkarpackie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Województwo lubelskie

Miejscami występują i nadal są prognozowane burze z opadami deszczu o natężeniu od 5 mm/h do 15 mm/h. Lokalnie, w okresie ważności ostrzeżenia, w wyniku kumulacji opadów, spaść może około 30 mm deszczu. Porywy wiatru w czasie burz do 70 km/h. Miejscami możliwy drobny grad.