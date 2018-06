Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie zmienne i słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, z północy. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 hPa.