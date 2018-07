Środa pogodna w całym kraju. Gdzie będzie najcieplej?

Środa na ogół będzie słoneczna. Jedynie miejscami może się nieco chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

W nocy z wtorku na środę w całym kraju zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie umiarkowane i duże. Na Mazurach i Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 14 stopni Celsjusza nad morzem. Chłodniej w kotlinach górskich: od 7 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na północy kraju umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W środę zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północnym wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe, przelotne, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza nad morzem do 29 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Chłodniej na Podhalu: 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.