Pogoda w czwartek. Dużo słońca, miejscami ponad 30 stopni Celsjusza

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe, miejscami na północnym wschodzie, a nad ranem także na krańcach południowo-zachodnich wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza, chłodniej w kotlinach górskich: od 8 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza, a cieplej miejscami na wybrzeżu: 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na południowym zachodzie, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 10 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i krańcach północno-zachodnich do 31 stopni Celsjusza na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz na Ziemi Lubuskiej. Chłodniej nad morzem: od 19 stopni Celsjusza do 22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na południowym zachodzie przed południem słaby, zachodni, tylko na wybrzeżu północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.