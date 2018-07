Czeka nas załamanie pogody. Po weekendzie deszcz, burze i silny wiatr

W niedzielę na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej miejscami popada deszcz. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są także burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy.

Jaka pogoda po weekendzie?

W poniedziałek będzie deszczowo na Śląsku i w Małopolsce. Mieszkańcy reszty kraju będą cieszyć się ładną pogodą. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany.

We wtorek już tylko na Podkarpaciu będzie pogodnie. Poza tym synoptycy spodziewają się przelotnego deszczu i burz z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura będzie się wahać od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 stopni na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

