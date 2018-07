Wtorek z opadami na zachodzie i północy. Kolejne dni burzowe w całym kraju

W nocy z poniedziałku na wtorek od Suwalszczyzny i Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W województwach zachodnich i północno-zachodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Kujawach zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 15 stopni C, chłodniej w rejonach podgórskich od 10 stopni C do 12 stopni C, a cieplej miejscami nad morzem: 16 stopni C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wybrzeżu i Pomorzu chwilami umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami słabe przelotne opady deszczu, tylko w Bieszczadach silniejsze: do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, a miejscami na południu kraju, zwłaszcza w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim, do 25 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni C do 26 stopni C, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich: od 19°C do 21 stopni C. Wiatr na północy umiarkowany, północno-wschodni, poza tym słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.