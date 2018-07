Uwaga na burze z gradem! IMGW wydało ostrzeżenia dla 8 województw

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia wydano dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznacza, że na terenie województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego wystąpić mogą burze z gradem i intensywne opady deszczu.

Noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm w województwach zachodnich. Na południu gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 17 stopni C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich: 11 stopni C, 12 stopni C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich, tylko na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na środę

W dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, w Wielkopolsce do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni C w części zachodniej wybrzeża i krańcach zachodnich Polski do 28 stopni C na wschodzie kraju. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na wybrzeżu okresami umiarkowany, w czasie burz silniejszy, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.