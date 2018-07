Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju. Pojawią się też burze

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, na Pomorzu miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a na Pomorzu Zachodnim do 30 mm a lokalnie na Kujawach i Pomorzu Wschodnim do 40 mm. Na zachodzie i południu kraju gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 12°C do 16 stopni C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich: od 10 stopni C do 11 stopni C oraz cieplej nad morzem 17 stopni C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, na północnym wschodzie burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu początkowo deszcz o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie na północnym wschodzie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni C na zachodzie i północnym wschodzie do 25 stopni C na południu kraju. Chłodniej nad morzem i w kotlinach górskich: od 18 stopni C do 20 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

