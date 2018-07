IMGW ostrzega przed burzami i ulewami. Gdzie przyda się parasol?

Ostrzeżenia odejmują cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. IMGW informuje, że oprócz opadów deszczu możliwe są również burze.

Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej opady mogą być dość intensywne (miejscami do 25 mm). Na Śląsku i w województwach wschodnich oprócz deszczu pojawią się także burze (do 15 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr, zmienny.

Chłodniejsza końcówka tygodnia

Temperatura maksymalna w czwartek ma się wahać od 21 stopni C na zachodzie i północnym wschodzie do 25 stopni C na południu kraju. Chłodniej nad morzem i w kotlinach górskich: od 18 stopni C do 20 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Poza burzami powieje wiatr słaby i umiarkowany.

