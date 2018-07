Prognoza pogody na piątek. Deszcz i burze w całym kraju

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, w drugiej połowie nocy zanikające. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, miejscami na zachodzie, Pomorzu wschodnim oraz w centrum do 25 mm, a punktowo w Wielkopolsce do 30 mm. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 16 stopni C, chłodniej w rejonach podgórskich: około 11 stopni C, a cieplej miejscami nad morzem: 17 stopni C. Wiatr na północnym wschodzie na ogół słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, we wschodniej połowie kraju przeważnie południowo-zachodni, w zachodniej zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni C do 24 stopni C, chłodniej miejscami nad morzem: 19 stopni C. Wiatr na północnym wschodzie przeważnie słaby, poza tym umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, a w województwach wschodnich zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.