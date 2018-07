Sobota z deszczem i burzami. Uwaga na porywisty wiatr

W nocy z piątku na sobotę w województwach zachodnich zachmurzenie umiarkowane okresami duże i tam pojawią się niewielkie, przelotne opady, a na Dolnym Śląsku początkowo także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w pierwszej części nocy także burze. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 16 stopni C, chłodniej w kotlinach górskich: 12 stopni C, a cieplej miejscami na wybrzeżu: 17 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wysoko w górach okresami dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami niewielkie, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, 25 mm, a na Podlasiu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni C na południowym wschodzie, na Warmii i lokalnie na Mazurach, 23 stopni C w centrum, do 26 stopni C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wysoko w górach okresami silny, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h