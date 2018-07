Prognoza pogody na niedzielę. Burze z gradem i opady deszczu

IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów wschodzie Mazowsza, Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 20 mm, a na Podlasiu i Mazurach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni C na południowym wschodzie do 26 stopni C na zachodzie, miejscami na Pogórzu Karpackim 18 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 17 stopni C, w rejonach podgórskich od 10 stopni C do 12 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.