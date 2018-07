Uwaga na burze! IMGW wydał ostrzeżenia dla siedmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

We wschodniej połowie i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo przeważnie małe i umiarkowane, później miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Bez opadów na ogół na wybrzeżu oraz południowym zachodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Lokalnie na Pomorzu początkowo mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 21 stopni C miejscami na wschodzie i wybrzeżu do 28 stopni C na Ziemi Lubuskiej, gdzieniegdzie na Pogórzu Karpackim 20 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

Wysoko w Karpatach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

