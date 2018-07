Burze i ulewy zostaną nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

We wtorek w całym kraju pojawiać się będą przelotne opady deszczu oraz burze (10-30 mm opadu).Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h.

Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

Niespokojna aura cały czas utrzymuje się nad Polską, a IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed ulewami i burzami. Alerty obowiązują w 10 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim.

Według danych IMGW, najspokojniej ma być na Podkarpaciu, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, a także w woj. lubuskim. Aktualną mapę ostrzeżeń i podstawowe zasady, których należy przestrzegać w czasie burz opublikowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

We wtorek ciśnienie będzie powoli spadać, warunki biometeo będą niekorzystne. Poprawy pogody możemy spodziewać się dopiero od czwartku.

