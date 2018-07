Ulewy i burze. IMGW wydał ostrzeżenia dla sześciu województw

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują z kolei w województwach śląskim i małopolskim.

Pogoda na środę

W dzień zachmurzenie duże, na wschodzie z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południu jednostajne opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów w tej części Polski od 5 mm do 20 mm, miejscami około 30 mm. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. W czasie burz możliwe opady o natężeniu ulewnym. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 19 stopni C, 23 stopni C na zachodzie, południu i nad morzem do 27 stopni C, 28 stopni C na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich około 17 stopni C. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, na zachodzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, a w Sudetach do 85 km/h.

Czytaj także:

Poważna awaria Google. Spowodowała problemy ze Snapchatem czy Pokemon Go