Niebezpieczna sytuacja po ulewach w Tatrach. Zerwany most, zamknięte szlaki i jaskinia

Jak podaje na Facebooku Tatrzański Park Narodowy, zamknięty jest zielony szlak Doliną Roztoki od Wodogrzmotów Mickiewicza w kierunku Pięciu Stawów. Most w tym rejonie został zerwany, a schronisko jest odcięte. Odradza się wyjścia do Pięciu Stawów również od strony Hali Gąsienicowej.

Szlak wokół Morskiego Oka jest podtopiony i nie ma możliwości przejścia. 18 lipca z powodu zalania zamknięto Jaskinię Mroźną. W Dolinie Kościeliskiej nie działa punkt poboru opłat, szlak jest podtopiony. W przypadku obfitych opadów deszczu w kolejnych dniach, należy spodziewać się, że Jaskinia Mroźna będzie zamykana i wystąpią podobne utrudnienia na szlakach.

O trudnej sytuacji w Tatrach informuje również Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W związku z bardzo niebezpieczną sytuacją TPN apeluje do turystów, by nie podchodzić do potoków. „Jeśli planujesz wyruszenie na szlak, skontaktuj się z naszym Punktem Informacji Turystycznej (ul. Chałubińskiego 42 a, Zakopane, tel. (+48) 18 20 23 300, e-mail infotur@tpn.pl), gdzie otrzymasz informacje o aktualnych warunkach i utrudnieniach na szlakach” .

Służby usuwają skutki podtopień

MSWiA informuje, że w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru, opadami deszczu i podtopieniami straż pożarna w całym kraju interweniowała 1600 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali 414 razy.

Ewakuowano pięć obozów harcerskich, na których łącznie przebywało 427 osób. Uszkodzonych zostało 21 budynków mieszkalnych. 18 lipca w działaniach uczestniczyło ponad 8,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników. W czwartek od rana z tych samych powodów zanotowano 176 interwencji przy których pracowało 1054 strażaków.

