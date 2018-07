Niedziela słoneczna i ciepła. Dobra pogoda utrzyma się przez kilka dni

Niedziela będzie ciepła, a nawet gorąca. W Krakowie i Rzeszowie ma być 29 st. C, dla Warszawy, Łodzi, Lublina i Katowic zapowiadamy 28 st. C. 27 st. C będzie m.in. w Poznaniu, a 25 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr ma być słaby lub umiarkowany, a ciśnienie obniży się o 4 hPa.

W poniedziałek w większości kraju będzie pogodnie, ale po południu nie można wykluczyć przelotnego deszczu lub burzy w Małopolsce oraz na Pomorzu. Termometry wskażą od 24 st. C do 29 st. C.

We wtorek przelotny deszcz i lokalne burze możliwe są na Warmii, Mazurach oraz na południu. Poza tym będzie pogodnie. Będzie ciepło - od 24 do 28 st. C.

