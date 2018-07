Lato wraca na dobre. Prognoza pogody na poniedziałek i kolejne dni

Na poniedziałek synoptycy w dalszym ciągu zapowiadają dobrą i słoneczną pogodę, ale nie wykluczają lokalnych, przelotnych opadów deszczu i burz. Padać może zwłaszcza na wschodzie kraju, na Podkarpaciu oraz na Wybrzeżu i na Pomorzu.

Będzie bardzo ciepło, na południu nawet 28 st. C. W Warszawie oraz Lublinie termometry wskażą 27 st. C, w Łodzi 26, a w Poznaniu 25 stopni. Wiatr będzie umiarkowany albo słaby, porywisty jedynie w czasie burz na wschodzie kraju. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w Warszawie na barometrach 998 hPa.

We wtorek centrum, a także południe kraju będą pogodne i słoneczne. Natomiast na północy nie wykluczamy przelotnego deszczu, a na Pomorzu również burzy. Temperatura wyniesie od 24 do 28 st. C. W środę na południu kraju będzie upalnie, nawet 30 stopni. W centrum ma być 28 st. C, a na Mazurach 25. Będzie dużo słońca, ale pod koniec dnia, w wielu miejscach, może przelotnie padać i grzmieć.