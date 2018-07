Środa będzie ciepła i burzowa. Gdzie spadnie deszcz?

W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami na wschodzie i południowym wschodzie oraz gdzieniegdzie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. W pozostałej części kraju na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 15 stopni Celsjusza do 19 stopni Celsjusza, w kotlinach górskich gdzieniegdzie od 12 stopni Celsjusza do 14 stopni Celsjusza.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na wschodzie, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na wschodzie kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza, 24 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim i wybrzeżu do 29 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.