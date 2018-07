W czwartek burze prawie nad całym krajem. Spadnie też grad

Jak informuje IMGW, w nocy ze środy na czwartek w północno zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, a we wschodniej połowie kraju również zanikające burze.

W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm na Podkarpaciu. Temperatura minimalna od 15 stopni C, 16 stopni C na północy do 17 stopni C, 18 stopni C na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na czwartek

Na Pomorzu, północy Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, miejscami grad. Temperatura maksymalna od 25 stopni C, 26 stopni C nad morzem i na południowym wschodzie kraju do 30 stopni C, 31 stopni C na zachodzie, chłodniej w kotlinach górskich, od 23 stopni C do 25 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.