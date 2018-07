Prognoza pogody na weekend. Będzie ciepło i burzowo

W sobotę termometry wskażą od 28 stopni Celsjusza na Podkarpaciu oraz Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Gdańskim do 32 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na zachodzie południowo-wschodni, poza tym z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

Niedziela

W niedzielę zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przemieszczające się z zachodu na wschód przelotne opady deszczu do 10-50mm oraz burze z gradem, miejscami gwałtowne. Od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 31 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

Poniedziałek

W poniedziałek za zachodzie kraju pogodnie. Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-30mm i burzami z gradem. Od 27 stopni Celsjusza na Podlasiu do 30 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.