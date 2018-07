To nie będzie spokojna niedziela. Groźne upały i burze z gradem nad Polską. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem dla 11 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Przed groźnymi burzami ostrzegają również Polscy Łowcy Burz. „Nadal w Polsce zalegać będzie bardzo gorąca i wilgotna masa powietrza, termometry wskażą około 30 stopni. Pojawi się umiarkowana i silna chwiejność termodynamiczna oraz zbieżność wiatrów w dolnych warstwach atmosfery, co spowoduję intensywniejszy i gwałtowniejszy rozwój komórek burzowych. Burze zaczną się tworzyć już od około południa i mogą trwać do późnych godzin nocnych” – informują.

Upały nie odpuszczają

Oprócz burz dużym zagrożeniem pozostają upały utrzymujące się w znacznej części kraju. IMGW wydało alerty dotyczące wysokich temperatur w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz śląskim.

W niedzielę na niebie zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Opady deszczu do 10-50 litrów na metr kwadratowy przemieszczą się z zachodu na wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 30 stopni w centrum kraju, na wschodzie i południu. Wiatr powieje z północnego zachodu i północy słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, a w burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.