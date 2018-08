W czwartek nawet 34 stopnie Celsjusza. Przelotny deszcz i burze

Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu (10-40 mm) i burze z gradem, miejscami gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C nad samym morzem, 29 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Dolnym Śląsku.

Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 100 km/godz.

