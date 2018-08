Ochłodzenie w całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem

W niedzielę termometry wskażą od 24 stopni w Koszalinie do 28 w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie czy Przemyślu. Na zachodzie kraju równie ciepło – od 25 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim do 27 we Wrocławiu i Opolu. Silnie powieje na Pomorzu.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Miejscami mogą pojawić się burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego. Ostrzeżenia dotyczą także województw, w których prognozuje się wystąpienie burz z gradem. Takie opady mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim i śląskim. Ostrzeżenia nie dotyczą zachodnich krańców kraju, gdzie wprawdzie będzie pochmurnie, ale nie prognozuje się opadów deszczu.

Poniedziałek także będzie chłodniejszy. Termometry wskażą od 23 stopni w Suwałkach do 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Na północy kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W środę z kolei powrócą wysokie temperatury.