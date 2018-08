Uwaga na upały. Wrócą ze wzmożoną siłą

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Upały dają się wszystkim mocno we znaki. Jak informują przedstawiciele pogotowia ratunkowego, wyjazdów do poszkodowanych jest tego lata zdecydowanie więcej.

– Mamy około 20 proc. więcej wyjazdów na dobę. Do wszystkich jeździmy. Do osób młodych, w średnim wieku i starszych. Do omdleń, zasłabnięć w miejscu publicznym – powiedziała Maria Flisznik z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.

Ratownicy przypominają także, żeby unikać słońca i pić jak najwięcej niegazowanej wody.

