„Hiszpański pióropusz” nad Polską. Przed nami kulminacja morderczych upałów

W poniedziałek na Wybrzeżu, północnym-wschodzie i wschodzie kraju okresami mogą pojawiać się opady deszczu do 5 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, 26 st. C w centrum...