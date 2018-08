W piątek w całym kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść gradem. Opady na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mogą być intensywne rzędu 60 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.