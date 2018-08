Sobota już bez upałów. Przelotny deszcz może pokropić prawie w całym kraju

Poza tym będzie pogodnie. Tylko lokalnie na Śląsku oraz Warmii i Pomorzu więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. W trakcie burz porywy mogą osiągnąć do 80 km/godz.

