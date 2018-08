Poniedziałek ciepły i słoneczny. Przelotne deszcze jedynie na zachodzie

W poniedziałek 13 sierpnia po południu na Pomorzu Zachodnim możliwy przelotny deszcz lub burza. Poza tym słonecznie. Temp. maks. w dzień od 26°C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 33° na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 70km/h, południowy.

We wtorek 14 sierpnia przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Temp. maks. w dzień od 25°C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30°na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, zachodni.

W środę na zachodzie pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Temp. maks. w dzień od 24°C na Suwalszczyźnie do 27°na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, zachodni.