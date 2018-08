Wtorek upalny i burzowy na wschodzie. Nad resztą kraju przelotne opady deszczu

Lokalnie może spaść grad. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, choć chwilami występować może przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy skręcający na zachodni.

Środa będzie na ogół pogodna, jedynie miejscami może słabo popadać. Temperatura wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu.