Prognoza pogody na najbliższe dni. Początek tygodnia będzie upalny

Temperatura w niedzielę wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany. W burzach może powiać silniej - do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek miejscami może popadać przelotny deszcz. Suma opadów może dojść do 10 l/mkw. Termometry pokażą od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, po 31 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego zachodu i zachodu. Tylko na północy powieje silniej, w porywach do 60 km/h.

Pogoda we wtorek

Jak zapowiada się wtorek? Na wschodzie kraju synoptycy prognozują niewielkie opady deszczu, które mogą dojść do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, który będzie na ogół słaby i umiarkowany. Na wschodzie może okazać się dość silny.