Środa słoneczna w całym kraju. Pogorszenie pogody od piątku

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Czwartek również zapowiada się bardzo pogodnie. Tylko na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Pogoda zdecydowanie pogorszy się w piątek. W całej Polsce pojawią się burze i intensywne opady deszczu.

