Czwartek znów upalny. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 32 st. C

Jedynie na Podhalu, Orawie i Spiszu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku, gdzie odnotujemy 32 st. C.

W piątek pogoda ulegnie zmianie. Temperatura pozostanie jeszcze wysoka - od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Jednak w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h.