W sobotę pochmurno i deszczowo w całym kraju. Wraz z weekendem przyjdzie ochłodzenie

W Szczecinie i Trójmieście termometry wskażą 19 st. C, a najcieplej będzie na Podkarpaciu - w Rzeszowie 25 stopni. Ciśnienie obniżone, na warszawskich barometrach będzie 997 hPa.

Niedziela będzie jeszcze chłodniejsza, na wschodzie maksymalnie 17 st. C, zachód będzie pogodny i nieco cieplejszy - tutaj od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Spadnie sporo deszczu, w centrum i na wschodzie lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Pogoda poprawi się w poniedziałek. Popada tylko na Pomorzu Zachodnim, a temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Dolnym Śląsku.

Czytaj także:

Popularny „wyluzowany” Bruno znalazł nowy dom. Adoptowała go piosenkarka