W niedzielę większe przejaśnienia są spodziewane w zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze będzie padał przelotny deszcz (do 15 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni. Od poniedziałku pogoda zacznie się poprawiać. Zrobi się cieplej i będzie można liczyć na więcej chwil ze słońcem.