Prognoza pogody na wtorek. Przejściowe zachmurzenie i deszcz w całym kraju

Lokalnie w niektórych regionach może spaść do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Po przejściu frontu na zachodzie i w centrum kraju powinno się przejaśniać. W ciągu dnia w Suwałkach i Olsztynie zaledwie 20 st. C. W centrum kraju 22-23 stopnie. Najcieplej będzie na zachodzie - we Wrocławiu i Zielonej Górze 24 st. C. Ciśnienie będzie nieco obniżone. Warszawskie barometry wskażą 1004 hPa.

Środa będzie zdecydowanie bardziej pogodna. Na termometrach od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Dolnym Śląsku. W całym kraju nie będzie brakowało słońca.

W czwartek znowu pojawi się przelotny deszcz, a temperatura wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu.