Końcówka sierpnia z dobrą pogodą. Środa słoneczna w całym kraju

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

W czwartek jedynie na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na Górnym Śląsku burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry wskażą od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu.

Czytaj także:

Mistrz olimpijski przyznał się do stosowania dopingu. „Miałem depresję i myśli samobójcze”