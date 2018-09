Pogoda na niedzielę i kolejne dni. To jeszcze nie koniec lata

W niedzielę 2 września na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i wschodnim Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 5-20mm, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwe burze. Poza tym pogodnie, tylko na Podlasiu więcej chmur i przelotne opady deszczu do 5mm. Temp. maks. od 21°C na Wybrzeżu, 26°C w centrum kraju do 28°C na południu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80km/godz.

W poniedziałek 3 września zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu i w centrum kraju oraz na Podlasiu okresami opady deszczu do 5-20mm, miejscami burze. Temp. maks. od 22°C na Wybrzeżu, 26°C w centrum kraju do 27°C na południu. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80km/godz.

We wtorek 4 września na północnym-zachodzie kraju pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-20mm. Na południu i w centrum możliwe burze. Temp. maks. od 24°C na Podlasiu do 27°C w centrum kraju. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80km/godz.

