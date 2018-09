Początek tygodnia ciepły i słoneczny. Miejscami wystąpią burze

Temperatura maksymalna od 22°C na Wybrzeżu do 27°C w centrum i na południu kraju. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny, w burzach silny do 80km/godz.

We wtorek na zachodzie kraju pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-30mm i burzami z gradem. Temp. maks. od 22°C na Wybrzeżu, 25°C w centrum kraju do 27°C na Lubelszczyźnie. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80km/godz.

W środę na zachodzie kraju pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 10-30mm, możliwe burze. Temp. maks. od 22°C na Pomorzu Zachodnim, 23°C w centrum kraju do 25°C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80km/godz.

