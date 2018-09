IMGW wydało ostrzeżenia dla ośmiu województw. Uwaga na burze z gradem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia obowiązują do północy dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego i do godz. 2:00 w nocy dla województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Pogoda na czwartek

W czwartek na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w województwach południowych i wschodnich burze, na terenach podgórskich możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, na terenach podgórskich Karpat do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 22 stopni C do 25 stopni C, na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 20 stopni C do 23 stopni C, tylko na Podhalu chłodniej, około 18°C. Wiatr słaby zmienny. Podczas burz wiatr silniejszy, w porywach do 65 km/h.

