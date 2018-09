Nadchodzą upały. Termometry mogą pokazać ponad 30 stopni

Choć jesień zbliża się wielkimi krokami, pogoda wciąż jest iście letnia. Najnowsze prognozy przygotowane przez synoptyków z VentuSky cytowane przez Wirtualną Polskę wskazują, że w przyszłym tygodniu wysokie temperatury znowu dadzą o sobie znać. Już w poniedziałek na południu i zachodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie we wschodniej i centralnej Polsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 24 stopni. Później będzie jeszcze cieplej.

Najgoręcej będzie w czwartek

We wtorek termometry wskażą od 24 na północy do 28 stopni na zachodzie kraju. Ciepło będzie także w Warszawie, gdzie przewiduje się maksymalną temperaturę 27 stopni. Dzień później pogoda ponownie rozpieści mieszkańców zachodniej części Polski, gdzie temperatury mogą sięgnąć nawet 33 stopni. Kulminacja upałów nastąpi w czwartek, kiedy gorąco będzie niemal w całym kraju. Synoptycy przewidują temperatury rzędu od 24 stopni na północy do 31 na południu i zachodzie Polski.

