W sobotę miejscami przelotnie popada. Kolejne dni przyniosą słoneczną i ciepłą pogodę

Najwyższa temperatura będzie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. W tych miastach wyniesie 22 st. C. W Poznaniu będzie 21 st. C, w Warszawie i w Łodzi 20 stopni. Najchłodniej będzie w Gdańsku i Suwałkach, termometry wskażą tam 18 st. C. Taka sama temperatura ma być w Lublinie.

Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a ciśnienie wzrośnie o 1 hPa. W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów, a także dość ciepło. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku.

Poniedziałek będzie jeszcze cieplejszy – od 22. st C. do 25 st. C. W całym kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów.