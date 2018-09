Lato jeszcze nas nie opuści. Niedziela pogodna w całym kraju

Niedziela będzie pogodna w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W centrum kraju temperatura wyniesie od 20 do 21 st. C. Najchłodniej będzie w Trójmieście i na Suwalszczyźnie, tam termometry pokażą 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

W kolejnych dniach także będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Zrobi się też cieplej. W połowie tygodnia na południu kraju temperatura sięgnie 30 st. C. Czytaj także:

Kompromitacja reportera WC. To najśmieszniejsze wideo, jakie zobaczycie w ten weekend