Zza chmur często będzie wyglądało słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

Kolejne dni będą bardzo słoneczne i ciepłe. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st.C, a w środę nawet 30 st. C.