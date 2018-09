Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 26 st. C w centrum kraju do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowy.

Środa także zapowiada się z dużą ilością słońca. Termometry pokażą od 26 st. C na wschodzie do 29 st. C na Dolnym Śląsku.