W środę ciepło i dużo słońca. W weekend załamanie pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 70 km/h.

Czwartek również będzie słoneczny, ale na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są lokalne burze. Termometry pokażą od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu.

Pogoda pogorszy się w weekend. Przyjdzie ochłodzenie, a także opady deszczu i burze.