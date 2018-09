Czwartek będzie ciepły i słoneczny. W sobotę nastąpi załamanie pogody

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju w rejonach mgieł, wzrastające do dużego. Rano na północy i miejscami na południu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 stopni C miejscami na południu kraju, 11 stopni C na południu Lubelszczyzny do 17 stopni C na zachodzie i północnym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby jedynie na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W dzień na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a nad morzem okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 26 stopni C na północy do 29 stopni C na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem od 22 stopni C do 24 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na południowy.

