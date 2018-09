Piątek ostatni dniem lata. W sobotę nastąpi załamanie pogody

W nocy z czwartku na piątek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze przeważnie małe. Nad ranem lokalnie, głównie w kotlinach górskich, krótkotrwała mgła ograniczająca widoczność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni C miejscami na wschodzie kraju do 18 stopni C, 19 stopni C na zachodzie.

Pogoda w piątek

W piątek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Lokalnie możliwe tam również burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni C do 27 stopni C na północy i na wschodzie kraju, około 29 stopni C na zachodzie i w centrum, do 30 stopni C na południowym zachodzie; na Podhalu chłodniej, około 24 stopni C.

Wiatr umiarkowany, nad morzem i pod wieczór na zachodzie kraju okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.