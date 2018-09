Uwaga na intensywne opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Komunikat dotyczy zagrożenia silnym wiatrem i będzie obowiązywał przez całą sobotę. Z kolei w niedzielę mocne podmuchy wiatru oraz intensywne opady deszczu dadzą się we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. Ostrzeżenia przed opadami obowiązują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie,wielkopolskie, mazowieckie oraz lubelskie. Dodatkowo mieszkańcy zachodniej części Polski powinni liczyć się z występowaniem silnego wiatru. Mocno powieje także w poniedziałek. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla Mazowsza i Lubelszczyzny.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, a na północy i wschodzie okresami duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju i na północnym zachodzie, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Pomorzu także burze. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wschodzie do 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej na Podhalu 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, na Pomorzu do 70 km/h, w pasie nadmorskim okresami silny 30-45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni.